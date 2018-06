Parque Automóvel Seguro aumenta 3,6% em 2017, mas com maior envelhecimento

A Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) acaba de divulgar as estatísticas relativas ao Parque Automóvel Seguro. Em 2017 encontravam-se seguros cerca de 7,38 milhões de veículos contra 7,13 milhões no ano anterior, registando-se um crescimento de 3,6%.

Na categoria mais representativa, nos automóveis ligeiros (82,7% do conjunto do parque automóvel seguro), verificou-se um aumento de 2,8%.

No que diz respeito à distribuição geográfica, continua a verificar-se uma maior concentração nos distritos do litoral, cabendo a liderança aos distritos de Lisboa e Porto com 20,1% e 14,7%, do total, respetivamente.