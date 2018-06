Parpública paga antecipadamente dívida de 757,5 milhões de euros

A holding de capital público Parpública concluiu esta sexta-feira o reembolso antecipado de uma dívida a quatro bancos que remontava a 2013, segundo anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O pagamento ascendeu a 757,5 milhões de euros.

“Foi hoje efetuado o reembolso antecipado da totalidade do capital em dívida do empréstimo sindicado contraído junto do BST, do BCP, do BES (atual Novo Banco) e da CGD. Foram igualmente cancelados, nesta data, os instrumentos de cobertura de taxa de juro que lhe estavam associados. Estas operações envolveram o pagamento de um valor global de 757,5 milhões de euros”, anunciou em comunicado.

O empréstimo tinha sido contraído em 2013 pela Parpública e iria chegar à maturidade em 2042, o que significa que a amortização antecipou o pagamento em cerca de 25 anos.