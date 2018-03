Parlamento vai ouvir LNEC, Infraestruturas de Portugal e Governo sobre Ponte 25 de Abril

O Parlamento vai ouvir, com carácter de urgência o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a Infraestruturas de Portugal e o Governo acerca de um estudo do LNEC sobre o estado de conservação da Ponte 25 de Abril.

Aos pedidos de audição do LNEC, do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e do ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentados pelo CDS-PP, PCP e PSD, juntou-se hoje o pedido de audição das Infraestruturas de Portugal, pelo PS.

Os pedidos de audição foram aprovados por unanimidade e com caráter de urgência pela Comissão da Economia e Inovação.