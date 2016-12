Parlamento fura regulamentos para dar prémio de 25 mil euros a Guterres

O prémio Direitos Humanos 2016 foi atribuído por unanimidade ao recém-eleito secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. No entanto, a distinção atribuída pela comissão de deputados dos diferentes quadrantes políticos viola os regulamentos do próprio galardão, um pormenor que terá escapado aos membros do júri.

A notícia está a ser avançada pelo ‘Observador’, que terá recebido uma denúncia de uma das dirigentes de uma organização não-governamental que se candidatou ao prémio. A dirigente, que não quis ser identificada, alega que o processo [de seleção do vencedor do prémio] não é tão transparente como devia”.

Segundo o regulamento, o prémio Direitos Humanos pode apenas ser entregue a atividades de organizações não-governamentais que se tenham destacado na persecução dos mais básicos princípios humanos ao redor do mundo. No entanto, o Alto Comissariado para os Refugiados nas Nações Unidas (o ACNUR) é uma agência especializada da ONU, que é uma organização governamental.

Contactado pelo ‘Observador’, o presidente do júri, Pedro Bacelar de Vasconcelos, mostrou-se “indignado por o prémio estar a ser questionado”. O “prémio foi atribuído pela exemplaridade da defesa dos Direitos Humanos, através da instituição a que ele esteve ligado mais recentemente”, reitera.

Também a nota do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues justifica a atribuição do prémio a Guterres “a António Guterres, pelo trabalho desenvolvido na defesa dos direitos humanos, nomeadamente no desempenho das funções de Alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), entre 2005 e 2015”.

Questionado pelo ‘Observador’ sobre o facto de o ACNUR não ser uma ONG, Pedro Bacelar Vasconcelos salienta “se há qualquer idiota que não concorda com a atribuição do prémio, que recorra. Isto não foi decidido por uma qualquer comissão, foi decidido por deputados da comissão de Assuntos Constitucionais”.

Desde 1999 que o prémio tem vindo a ser entregue a entidades coletivas e nunca a uma individualidade. A atribuição deste prémio pressupõe a entrega de uma renumeração no valor de 25 mil euros.

O ‘Observador’ indica ainda que o perfil do presidente encaixaria melhor na distinção dada pela medalha de direitos humanos que premeia “uma ou várias personalidade, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido na defesa dos Direitos Humanos, na sua divulgação ou na prevenção e denúncia das suas violações onde quer que ocorram”. Este ano, não houve qualquer atribuição de medalhas.

Apesar disso, o prémio será entregue a António Guterres na sexta-feira, dia 23, no Parlamento. O evento tem hora marcada para as 12h00, na Sala do Senado, e contará com a presença e discursos de António Guterres, de Pedro Bacelar Vasconcelos e de Ferro Rodrigues.

O novo secretário-geral da ONU já tem destino para os 25 mil euros do prémio: vai doá-los ao conselho português para os refugiados.