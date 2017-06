Parlamento faz recomendação legislativa ao Governo para melhorar proteção dos investidores

Através de uma Resolução, a Assembleia da República (n.º 105/2017) recomenda ao Governo a ponderação das conclusões das comissões parlamentares de inquérito no quadro da transposição da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros e da Reforma do Modelo de Supervisão do Setor Financeiro

São seis pontos que a Assembleia da República decidiu recomendar ao Governo para melhorar a proteção aos investidores e minimizar o risco de surgirem “lesados” que perdem as suas poupanças perante a disrupção de instituições.

O Parlamento recomenda algumas introduções legislativas, nomeadamente: que se pondere, na transposição da revisão das diretivas, nomeadamente da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF) e da Diretiva da Distribuição de Seguros (DDS), assim como na proposta de alteração do Modelo de Supervisão do Sistema Financeiro, as conclusões e as recomendações das comissões parlamentares de inquérito à nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN) e às resoluções do Banco Espírito Santo (BES) e do Banco Internacional do Funchal (BANIF).