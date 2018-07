Parlamento Europeu chumba ‘taxa do link’ e remete nova votação para setembro

Os eurodeputados deram ‘luz vermelha’ à proposta da comissão de Assuntos Jurídicos para o arranque das negociações sobre a alteração às leis de direitos de autor na União Europeia. O Parlamento Europeu (PE) chumbou as novas regras em plenário nesta manhã de quinta-feira, com 318 votos contra, 278 a favor e 31 abstenções, pelo que a posição desta instituição europeia voltará a ser debatida, alterada e votada no próximo mês de setembro, em sessão plenária.

O regulamento da entidade liderada por Antonio Tajani prevê que se, pelo menos, 10% dos deputados (neste caso, 76) se opuserem ao início das negociações dos diplomas votado em comissão, deve haver votação em plenário.

“Lamento que a maioria dos eurodeputados não tenha apoiado a posição que eu e a comissão de Assuntos Jurídicos defendemos. Mas isso faz parte do processo democrático. Voltaremos ao assunto em setembro para uma análise mais aprofundada e tentaremos focar-nos nas preocupações das pessoas, ao mesmo tempo que atualizamos as nossas regras de direitos de autor com o ambiente digital moderno”, explicou o eurodeputado alemão Axel Voss, em declarações divulgadas pelo PE.

Na rede social Twitter, o relator da comissão completou a ideia e deu-lhe um nome: “James Blunt é um dos muitos criadores que defendem a reforma dos direitos de autor. Queremos conseguir com esta reforma que músicos, artistas, jornalistas, autores e outras pessoas criativas tenham a oportunidade”.

James Blunt ist einer von zahlreichen Kreativen, die für die Reform des Urheberrechts eintreten. Wir wollen mit dieser Reform erreichen, dass Musiker, Künstler, Journalisten, Autoren und andere Kreative die Chance… https://t.co/kfjTOmHLPu — Axel Voss MdEP (@AxelVossMdEP) July 5, 2018

A diretiva do copywrite há vários meses que tem feito correr tinta na imprensa, com a sua possível implementação, em 2019, associada ao fim da era da Internet como a conhecemos atualmente. A Gestão dos Direitos dos Artistas alertou recentemente para que a proposta de Diretiva Europeia sobre o Direito de Autor no Mercado Único Digital, que, considera, favorecer a indústria de ‘streaming’ em detrimento dos direitos de propriedade intelectual dos artistas.

O músico Paul McCartney, dos Beatles, também se mostrou apoiante da mudança legislativa e redigiu uma carta ao PE onde sublinhava que os eurodeputados tinham “nas suas mãos o futuro da música na Europa”.

Em causa está um novo “direito conexo” atribuído aos editores, que lhes permite impedir a partilha de ‘links’ dos seus artigos ou obrigar à obtenção de uma licença por parte das plataformas digitais onde os seus trabalhos são divulgados (nas quais se incluem empresas como o Facebook ou o Youtube).

Na semana passada, o semanário “Expresso” noticiou que vários players, inclusivo dos meios de comunicação social internacionais, estavam a acusar as gigantes tecnológicas de lobby perante os eurodeputados para que a proposta recebesse ‘não’.