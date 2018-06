Parlamento Europeu aprova relatório de Carlos Coelho sobre contratação pública

A Comissão do Mercado Interno e Protecção dos Consumidores (IMCO) do Parlamento Europeu aprovou hoje, com 28 votos a favor e dois contra, um relatório do eurodeputado português Carlos Coelho que define a estratégia para os contratos públicos na Europa.

“Carlos Coelho agradeceu a confiança dada por todos os grupos políticos ao seu relatório, o que permitiu alcançar compromissos importantes que dão uma mensagem uníssona à Comissão Europeia e aos Estados-Membros sobre o que devemos melhorar no quadro da contratação pública europeia, desbloqueando assim o potencial ainda por alcançar no mercado interno e nos mercados de países terceiros”, salienta o próprio eurodeputado do PSD, através de um comunicado.

“Na sua intervenção, o eurodeputado destacou a importância da contratação pública para a economia europeia, recordando que mais de 250.000 autoridades públicas investem cerca de 14% do Produto Interno Bruto da UE na contratação de serviços e produtos, numa dimensão estimada em mais de dois biliões de euros. E como exemplo de boas práticas, apontou o caso de Portugal na aplicação de estratégias de ‘e-procurement’ que, na economia e sociedade digital de hoje, representam um campo de oportunidades para a modernização das lógicas de contratação pública e para a sua abertura a pequenas e médias empresas e ‘start-ups'”, informa.