Parlamento discute alterações à Lei da Nacionalidade

O Parlamento discute esta quinta-feira em plenário os projetos apresentados pelo PSD (Partido Social-Democrata) e pelo BE (Bloco de Esquerda) para alterar a Lei da Nacionalidade vigente.

Para os bloquistas, a atual lei continua a dar mais importância aos laços de sangue existentes entre uma pessoa e os seus ascendentes (jus sanguinis) do que propriamente ao país onde o seu nascimento efetivamente tem lugar (jus soli).

“No âmbito dos múltiplos debates já ocorridos sobre esta matéria, o Bloco de Esquerda defendeu sempre o alargamento do critério do jus soli, justamente por se entender que é da mais elementar justiça o reconhecimento do direito à obtenção da nacionalidade do país onde se nasce, independentemente da nacionalidade dos seus progenitores e demais ascendentes. É, pois, esse o sentido e alcance do Projeto de Lei que agora se apresenta”, pode ler-se na proposta do BE.