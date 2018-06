Parlamento com 19 deputados arguidos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já constituiu 19 deputados arguidos durante a atual legislatura, segundo as contas feitas pela edição desta terça-feira, 27 de junho, do “Público”. O diário revela que o Partidos Social Democrata e o Partido Socialista são os “totalistas” na lista do Ministério Público.

No conjunto de motivos pelos quais os deputados foram alvo de suspeitas da PGR encontram-se irregularidades na atividade autárquica (antes da chegada à Assembleia da República) e as viagens ao Euro 2016, por exemplo.

Entre outubro de 2015 e maio deste ano, o Parlamento totalizou 16 deputados arguidos (oito socialistas e oito sociais democratas) devido ao ‘Galpgate’, o caso das viagens pagas aos políticos para o Europeu de Futebol [“pagamento pela Galp Energia S.A. de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da selecção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016”], conforme lembra o matutino.