Parlamento catalão quer empossar Jordi Turull presidente do Governo regional

O antigo secretário da Presidência da Catalunha, Jordi Turull, deve esta quinta-feira tomar posse como presidente do Governo regional. A sessão de investidura agendada pelo Parlamento catalão acontece um dia antes de Jordi Turull ser chamado para prestar declarações no Supremo Tribunal de Justiça, podendo vir a ser preso preventivamente.

Jordi Turull é um dos homens de confiança do antigo presidente catalão, Carles Puigdemont e tem a aprovação do partido Juntos pela Catalunha (JxC) e da Esquerda Republicana (ERC). O candidato a chefe do Executivo catalão já esteve preso entre 2 de novembro e 4 de dezembro do ano passado, por ter assinado a convocatória do referendo independentista, e arrisca-se a ser posto atrás das grades novamente.

O antigo secretário de Carles Puigdemont é um dos seis ex-governantes que apoiavam a independência catalã e que vão comparecer em tribunal para responder pela prática de crimes de sedição, rebelião e peculato. O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, da ERC, reconhece que a que os deputados estão “conscientes das ingerências que vivemos nos últimos dias e das que pode haver na sexta-feira”.