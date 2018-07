Parlamento aprova Lei da Uber

Três meses depois do veto presidencial à proposta de regulamentação dos transportes em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE), com empresas como a Uber, Cabify e Taxify, o Parlamento aprovou a proposta, defendida pelo PS e PSD, que introduzirá uma contribuição de 5% para o Estado.

Em reação a esta aprovação, fonte oficial da Uber, fez saber que a proposta “sofreu alterações significativas face ao texto aprovado pela maioria do Parlamento no passado mês de março”, pelo que, terá que “avaliar em detalhe as suas potenciais implicações na operação da Uber em Portugal”.

A contribuição de 5% para o Estado, que acabou por ser adotada pelo PS e consta no diploma final, foi uma iniciativa dos sociais-democratas e revelou-se um “braço de ferro” entre o PS e o PSD durante, aproximadamente, um ano. O PSD, no seu projeto de lei, tinha proposto que os operadores pagassem uma taxa de 5% mas, durante a discussão na especialidade, alterou e fixou a contribuição entre 0,1 e 2%, o que foi viabilizado pelo PS.