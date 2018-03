Paridade de género nas direções dos partidos: BE no topo, PSD e PCP na cauda

Em junho de 2017 foi aprovada no Parlamento a lei que determina uma representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de gestão das empresas do setor público e também das cotadas em bolsa, estabelecendo uma quota de 33,3% como representação mínima de cada um dos sexos. Nos órgãos de direção política dos principais partidos com representação parlamentar (importa salientar que o PCP e alguns deputados do CDS-PP votaram contra, enquanto o PSD optou pela abstenção), contudo, a paridade de género continua a não ser respeitada. Exceto no BE.

De facto, entre os 21 membros da Comissão Política do BE contam-se 11 mulheres, 52,4% do total. Além de Catarina Martins, coordernadora do partido, também Conceição Peralta, Isabel Pires, Joana Mortágua, Maria Manuel Rola, Mariana Mortágua, Marisa Matias, Patrícia Barreira, Sandra Cunha, Beatriz Gomes Dias e Catarina Príncipe têm assento no referido orgão de direção política.

Além do BE, apenas o PS tem uma percentagem de mulheres na direção superior à quota de 33,3% que foi estabelecida para as empresas. No Secretariado Nacional do PS estão sete mulheres, representando 38,9% de um total de 18 membros. Ana Catarina Mendes exerce o cargo de secretária-geral adjunta, ao passo que Maria do Céu Albuquerque, Isilda Gomes, Maria da Luz Rosinha, Wanda Guimarães, Carla Tavares e Susana Ramos têm o estatuto de secretárias nacionais.