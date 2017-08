Parcerias e alianças: construtores evitam investir a solo nos carros autónomos

BMW e Daimler são os exemplos mais recentes de construtores que levam a cabo alianças com parceiros do setor tecnológico, beneficiando de um maior conjunto de engenheiros no sentido de mais rapidamente desenvolver modelos autónomos.

Mas esse não é o único motivo. Alguns executivos e peritos da indústria afirmam à Reuters que entre os vários players existe a preocupação de que os carros autónomos não estejam à altura das expectativas de lucro que levaram as marcas a começar a investir nestes projetos.

De facto, assiste-se a uma viragem na estratégia dos construtores, que agora estão dispostos a abdicar de possuir um sistema próprio de condução autónoma, em troca de uma divisão do investimento – e dos riscos – envolvidos na criação e operacionalização de um veículo autónomo.