Parceiros sociais reúnem-se sexta-feira para discutir adenda ao acordo

O Governo marcou para a próxima sexta-feira, dia 3, uma reunião da concertação social, no rescaldo da polémica redução da Taxa Social Única (TSU), chumbada no Parlamento e que gerou tensão entre as duas centrais sindicais, a UGT e CGTP.

Segundo disse fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a ordem de trabalhos da reunião integra a adenda ao acordo assinado em dezembro entre as confederações patronais e a UGT, que irá substituir a redução da TSU dos empregadores pela descida no Pagamento Especial por Conta (PEC).

Na sexta-feira, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, deu uma conferência de imprensa para dizer que não assinará a adenda ao acordo se a CGTP estiver envolvida na discussão, uma vez que a intersindical ficou fora do acordo.