Parceiros de coligação do PS “só atrapalham”, diz presidente da Jerónimo Martins

O presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, acredita que o primeiro-ministro, António Costa, é o único líder com capacidade de negociação e de construir consensos. Em entrevista ao jornal “Público”, o empresário defende a necessidade de mudanças estruturais no Estado e lamenta que os parceiros da coligação “só atrapalham” a governação do PS.

“Mostraram-se muito espantados com a minha admiração pelo António Costa. Ele tem a capacidade de negociação, de construção de consensos, talvez única em Portugal neste momento. E com o atual presidente da República, também”, afirma Pedro Soares dos Santos.

O empresário destaca-lhe a “capacidade para construir a paz social”, a sua “força interior” e o “conhecimento suficiente do Estado português”. No entanto, Pedro Soares dos Santos preferia vê-lo a governar “com aqueles que no fundo acreditem que o país tem que sofrer reformas estruturais que estão, principalmente ao nível do Estado, ainda por fazer”, como é o caso da dívida.