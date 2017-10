Paraíso perdido

Ao colocar os espectadores em confronto direto com questões primordiais sobre o ser humano, Blade Runner 2049 expõe as mesmas interrogações que assombraram o seu predecessor, o filme de culto de 1982, baseado na obra de Philip K. Dick. As implicações morais e éticas subjacentes à criação dos replicantes (androides mais humanos do que os humanos) tornaram-se terreno fértil para advertências contra o rumo da inteligência artificial e o que significaria para os humanos a evolução das máquinas.

Independentemente das opiniões dos críticos sobre o sucesso ou não do argumento ambicioso de Blade Runner 2049, são as paisagens desoladoras de antigas cidades americanas caídas em desgraça que nos perseguem (em conjunto com a banda sonora) muito depois de o filme terminar.

Como em muitas distopias merecedoras desse nome, a arquitetura urbana pós-apocalíptica reflete as sucessivas devastações causadas por guerra nuclear. Na nova Los Angeles recriada no filme, imperam os tons sombrios, a claustrofobia de um espaço sobrelotado, a chuva ácida e as luzes néon à mistura com hologramas a seduzir os incautos. Em San Diego sobressaem montanhas de sucata e vagueiam as classes mais indesejadas da população, abandonadas à sua sorte. Las Vegas está dominada por uma permanente tonalidade laranja surreal que lembra as tempestades no deserto. O protagonista caminha por entre estátuas arruinadas numa cidade contaminada onde já ninguém se atreve a entrar.