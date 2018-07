Lince Capital espera retorno de 6% anual com novo fundo de capital de risco

A sociedade de gestão de fundos Lince Capital espera conseguir uma remuneração líquida de 6% por ano com um novo fundo de investimento de capital de risco lançado na sexta-feira. O fundo Alpha Capital assenta no investimento em sociedades participadas que investem em imobiliário, uma área que a sociedade vê como de grande potencial de valorização e obtenção de retornos.

O montante inicial de capital colocado para subscrição é de 30 milhões de euros, ou seja, 1.200 unidades de participação, que têm um valor unitário de 25 mil euros. O montante mínimo de subscrição para os investidores é de duas unidades (50 mil euros).

“Este fundo destina-se a investidores não qualificados e representa uma alternativa viável para os pequenos e médios investidores que pretendem diversificar as suas fontes de rendimento, investindo em produtos de risco mais reduzido com uma rentabilidade acima da média face aos mercados concorrentes”, afirmou o presidente do conselho de administração da Lince Capital, Vasco Pereira Coutinho, em declarações enviadas ao Jornal Económico.

O novo fundo da sociedade tem a duração de 10 anos, não renovável, podendo, no entanto, ser prorrogada por um período igual ou inferior ao prazo inicial. O plano é manter participações a médio prazo, apostando no mercado da distribuição alimentar/não alimentar e wellness.

“Os ativos disponíveis através das sociedades participadas assentam em marcas âncora com contratos de permanência com prazos superiores à duração do próprio fundo. No caso de um investimento inicial de 100 mil euros (quatro UP), prevê-se que o investidor acumule até 76.239 euros após os 10 anos”, explicou a Lince Capital.

Para subscritores participantes singulares residentes em Portugal o Alpha Capital apresenta uma taxa de retenção na fonte de 10% sobre os dividendos, sendo no caso do participante singular não residente a mais-valia isenta de tributação em Portugal. No caso de participantes pessoas coletivas residentes em território português aplica-se uma taxa liberatória também de 10%.