Para recordar: Anthony Bourdain passou pelo Porto e deliciou-se com as “francesinhas”

“Qual é o índice per capita de doenças cardíacas neste país?” Foi com esta pergunta que Anthony Bourdain resumiu a sua apreciação das famosas francesinhas. O chef de cozinha passou pela cidade do Porto, em fevereiro de 2017 e ficou rendido aos sabores nortenhos.

Anthony Bourdain morreu esta sexta-feira aos 61 anos. Segundo a “CNN” terá cometido suicídio no quarto de hotel em França, onde se encontrava a gravar um episódio da sua série “Parts Unknown”.