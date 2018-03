Para onde vai o Papa da revolução?

1. O Papa Bento XVI abdicou há cinco anos. Na altura, o argumento invocado foi o seu estado de saúde. Francisco, que se lhe seguiu, é jesuíta e seria, muito possivelmente, o mais improvável dos sucessores. Avizinhava-se a revolução na casa de Pedro ou, para ser moderno, uma disrupção no modelo de governança. Mas aconteceu muito mais do que isso.

Os cinco anos de Francisco foram marcados pela simplicidade, honestidade e ética. No fundo, a eleição de um Papa da América Latina também marcou o momento em que os Católicos se recentraram no bem comum e na apologia do fazer bem aos outros. Este é um Papa diferente, que rejeita dogmas e não tem receio de falar sobre temas fraturantes. Ele foi eleito para tentar fazer o que o seu antecessor iniciou. Ao abdicar do pontificado, que apenas teve paralelo com Gregório XII no primeiro quartil do século XV, foi o sinal de que a Igreja estava pronta para mudar. Francisco veio completar esse trabalho.

Cinco anos depois há quem fale da saúde de Francisco e de uma eventual resignação. Francisco aprendeu desde cedo a resistir num mundo viciado e com regras pré-determinadas a lembrar o antigo nepotismo. Possivelmente, aguns dos membros do Conclave que o elegeu terão antecipado que este seria um Papa que se iria adaptar aos usos e costumes do Vaticano. Mas não, daí a forte oposição interna de quem o quer ver substituído, pois iria afastar a Igreja de Roma dos seus fiéis. Ora, os mil milhões de crentes em todo o mundo não querem um Vaticano longe do mundo real e amarrado a estratégias geopolíticas, e sim um espaço de diálogo e de princípios. O Papa jesuíta está de novo a evangelizar, e foram precisos 600 anos para perceber o impacto e o valor de uma resignação.