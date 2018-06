Papeleiras pressionam PSI-20. Banca e juros impulsionam bolsa de Milão

Após abrir em alta, a bolsa portuguesa está a negociar na manhã desta segunda-feira, dia 11 de junho, em baixa, contrariando a tendência positiva das congéneres europeias. O principal índice nacional, PSI-20, desvaloriza 0,05%, para 5.612,54 pontos, pressionado pelas perdas das papeleiras. A Altri lidera as quebras, ao tombar 4,98%, para 8,4 euros, corrigindo dos máximos históricos e das valorizações registadas na última semana. A Navigator desliza 0,76%, para 5,8550 euros, e a Semapa recua 0,85%, para 23,4 euros.

O conselho de administração executivo da EDP – Energias de Portugal explicou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o preço oferecido (3,26 euros por ação) não reflete o valor da energética e o prémio implícito na OPA é baixo tendo em conta a prática seguida pelas empresas europeias nas utilities onde houve compra de controlo. As ações da empresa presidida por António Mexia negoceiam a perder 0,03%, para 3,3750 euros. O setor está misto, com a Galp Energia a registar um avanço de 0,34%, para 16,1400 euros, a EDP Renováveis a somar 0,67%, para 8,2050 euros, e a REN a ganhar 0,17%, para 2,3380 euros.

A ‘verde’ ainda a o BCP (+1,54%, para 0,2695 euros), a NOS (+0,04%), a Sonae (+0,09%) e a Sonae Capital (+0,85%). Por outro lado, a dar a cor ‘vermelha’ à praça lisboeta estão ainda: a Corticeira Amorim (-0,52%), os CTT – Correios de Portugal (-1,21%), a Jerónimo Martins (-0,07%), a Mota-Engil (-0,62%) e a Pharol (-0,39%).