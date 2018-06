Papeleiras e energia dão ânimo à bolsa nacional

A bolsa portuguesa encerrou esta sexta-feira, dia 22 de junho, em linha com as principais bolsas europeias. O principal índice português, PSI 20, subiu 1,90%, para 5.575,41 pontos, impulsionado pelas fortes valorizações das papeleiras e do setor da energia.

Nas papeleiras, a Navigator ganhou 5,36% para 5,190 euros, a Altri subiu 5,13% para 8,610 euros e a Semapa valorizou 2,95% para 22,650 euros. No setor da energia, a EDP somou 1,53% para 3,395 euros e a EDP Renováveis avançou 0,48% para 8,325 euros. A Galp Energia aprecia 3,07% para 16,090 euros. A cotada está a ser impulsionada pela subida do preço do petróleo.

No setor petrolífero, o barril de Brent, que serve de referência para Lisboa e para toda a Europa, soma 2,06% para 74,57 dólares, enquanto o crude WTI avança 3,80%, para 68,03 dólares por barril.