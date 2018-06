Papa Francisco critica política de Donald Trump sobre separação de famílias imigrantes

O Papa Francisco criticou a decisão política de Donald Trump referente à separação de famílias imigrantes. Em entrevista à agência “Reuters”, no último fim de semana, o Papa afirmou que “o populismo não é a solução”. O Sumo Pontífice refere que “está ao lado da conferência dos bispos” católicos dos Estados Unidos da América (EUA), que se uniram a outros líderes religiosos em território norte-americano para condenar a posição.

O Santo Padre sublinha que os populistas estão a “criar uma psicose” na questão da imigração. Por sua vez, Donald Trump referiu esta terça-feira, através da sua conta do Twitter, que “os democratas são o problema” e que “não se importam com o crime e querem imigrantes ilegais”.

Na mesma entrevista, o líder da igreja que tem 1,3 mil milhões de membros espalhados por todo o mundo aumenta ainda mais a pressão sobre esta decisão do governante norte-americano de tolerância zero à política de imigração. As autoridades dos EUA pretendem, assim, processar criminalmente todos os imigrantes apanhados ilegalmente na fronteira mexicana, mantendo os adultos presos, enquanto os seus filhos são enviados para centros de acolhimento do governo.

O Papa Francisco disse ainda que está “otimista” quanto às negociações que podem levar a um acordo histórico sobre a nomeação de bispos na China, afirmando que “pode aceitar mais renúncias de bispos por causa do escândalo de abuso sexual no Chile”.