Papa Francisco em conflito com a Ordem de Malta

O duelo do Papa com os Cavaleiros da Ordem Malta intensificou-se nesta terça-feira, quando apoiou uma investigação do Vaticano à antiga Ordem. Esta questionou a legitimidade da investigação.

O Vaticano instituiu uma comissão de inquérito à Ordem de Malta, mas o grão-chanceler da ordem disse a todos os membros para não colaborar.

Em causa está um acontecimento relacionado com preservativos, vista por alguns como uma guerra de poderes entre liberais e conservadores na igreja católica. Tudo por causa da demissão de Albrecht von Boeselager, que ocupava o cargo de grão-chanceler, pelo Príncipe e grão-mestre Matthew Festing. Boeselager é acusado de ter permitido a distribuição de preservativos em três missões humanitárias da Ordem de Malta na Birmânia, contrariando assim a doutrina da Igreja Católica sobre contracepção.

O Papa Francisco no mês passado nomeou uma equipe de cinco membros, incluindo um arcebispo, um advogado e o líder do ramo libanês da Ordem de Malta. A comissão tem por objectivo examinar a recente turbulência na Ordem, um órgão de caridade com vinculo à Igreja. A Ordem de Malta remonta à Idade Média.

A hierarquia de Cavaleiros da Ordem de Malta recusa-se a cooperar com a investigação. Dizem que a demissão no mês passado do número três da Ordem, o Grande Chanceler Albrecht von Boeselager, é um caso interno de uma entidade soberana que a Igreja não tem motivo para interferir.

Foi entretanto tornada pública uma carta escrita pelo Grande Mestre da Ordem, Matthew Festing. Na carta, Festing afirma que três dos elementos nomeados pelo Vaticano para investigara a Ordem de Malta têm ligações “pessoais e financeiras” a um fundo com sede em Genebra, no qual a Ordem também tem uma participação.

A carta parece ter desencadeado uma declaração do Vaticano na terça-feira em que o Papa Francisco reiterou sua confiança na equipe de investigação e rejeitou “todas as tentativas de desacreditar os membros deste grupo e seu trabalho”.

A Ordem de Malta foi fundada em Jerusalém em 1048 e é uma organização internacional católica que começou como uma ordem beneditina fundada no século XI na Palestina, durante as Cruzadas, mas que rapidamente se tornaria numa ordem militar cristã, numa congregação com regras próprias, encarregada de assistir e proteger os peregrinos na terra santa e de exercer a Caridade.

Foi reconhecido pelo papa em 1113 e agora opera em 120 países, administrando hospitais e clínicas, com 13.500 membros e 100.000 funcionários e voluntários.

É uma Ordem cuja hierarquia se assemelha à dos títulos nobiliárquicos.