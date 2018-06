Papa defende que petróleo e gás não devem destruir civilização

“A civilização requer energia, mas o uso da energia não deve destruir a civilização”, disse Francisco, que falava perante administradores, investidores e especialistas do setor que estão desde sexta-feira reunidos no Vaticano para um encontro sobre temas como a transição energética, de acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ do Vaticano.

Na intervenção, o papa considerou que este setor representa um dos principais desafios da atualidade, tendo em conta as exigências da população, mas lembrou que mais de mil milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade.

“Se quisermos eliminar a pobreza e a fome, todos devem ter acesso a eletricidade, mas esta energia deve ser ‘limpa’, reduzindo o uso de combustíveis fósseis”, sustentou.