PAN quer proibir bolos, refrigerantes e snacks nas escolas públicas

O PAN (Pessoas–Animais–Natureza) quer impedir a venda de produtos prejudiciais à saúde nas escolas públicas. A ideia é estender a proibição nas máquinas de venda dos serviços públicos de saúde alimentos com teores elevados de açúcar, sal e gorduras trans, numa medida que o partido liderado por André Silva sinaliza como objetivo a adopção de hábitos alimentares saudáveis e garantir a qualidade das refeições escolares.

“Propomos, com o presente projecto de lei, que se limite a disponibilização de produtos prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática instaladas nos estabelecimentos de ensino, como forma de promoção da saúde em geral, e em particular para a adopção de hábitos alimentares saudáveis”, lê-se no diploma do PAN que deu entrada no Parlamento nesta segunda-feira, 18 de junho.

O projecto lei do PAN realça que a prevenção da doença e a preservação da saúde dependerão sempre da adopção de estilos de vida saudáveis por parte das pessoas, os quais, defende, “devem ser adquiridos o mais precocemente possível, ocorrendo esta aquisição de conhecimentos muitas vezes na escola, local onde as crianças passam grande parte do dia e onde, em consequência, ingerem uma parte substancial de alimentos”.