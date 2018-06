Refeições escolares sem carnes processadas e leite achocolatado. PAN apresenta propostas

O deputado e líder do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, entregou hoje na Assembleia da República dois projetos de lei que visam banir as carnes processadas e o leite achocolatado das refeições escolares. Ou mais concretamente, “impossiblitar a disponibilização” de carnes processadas nas refeições escolares e “determinar a não distribuição de leite achocolatado às crianças”.

“Tendo por base o relatório apresentado pela Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC) que demonstra claramente os riscos associados ao consumo de carne processada, consideramos que esta não deveria ser disponibilizada às crianças e jovens nos refeitórios escolares”, defende o PAN, relativamente às carnes processadas.

“Não existindo evidências sobre a existência de uma dose segura, isto é, que não causa danos para a saúde e sabendo nós que as consequências associadas ao consumo terá impactos significativos na vida das crianças e jovens, com consequências também para a sua vida na fase adulta, consideramos essencial que, atendendo aos princípios de qualidade e variedade a que devem obedecer as refeições servidas nos refeitórios escolares, se impeça a disponibilização nestes de refeições que na sua composição contenham carnes processadas”, sublinha o projeto de lei.