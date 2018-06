PAN propõe “entrega voluntária de armas de fogo e munições ilegais sem instauração de procedimento criminal”

“A título de complemento, o SIS sublinhou o facto de noutros países, este tipo de campanhas terem derivado na diminuição do número de crimes com armas de fogo, fazendo com que as armas na posse dos cidadãos saiam do mercado sem serem subtraídas ilicitamente para fins criminosos”, acrescenta.

“Por conseguinte, consideramos que deve ser instituído novo período de 120 dias para entrega voluntária de armas e munições detidas ilegalmente sem instauração de respectivo procedimento criminal. Esta medida deve ser acompanhada de uma extensa campanha de divulgação com o intuito de difundir cabalmente a informação, fazendo-a chegar inclusive aos locais geográficos mais inóspitos e às pessoas que habitam nos meios mais rurais”, conclui o documento. “Todos os possuidores de armas de fogo não manifestadas ou registadas devem, no prazo de 120 dias contado da sua entrada em vigor, requerer a sua apresentação a exame e manifesto, não havendo nesse caso lugar a procedimento criminal”, determina o projeto de lei do PAN.