Palavras “insuportáveis” de Dijsselbloem devem ser desvalorizadas, diz Costa

O primeiro-ministro António Costa rotulou como “insuportáveis” as declarações do presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sobre os países do sul da Europa e reiterou que este deveria abandonar funções. Contudo, advogou que o ministro das Finanças holandês “está de passagem”.

“Claro que [Jeroen Dijsselbloem ] devia abandonar o cargo. As palavras são insuportáveis, mas temos de continuar a trabalhar no que é essencial” para a União Europeia (UE) afirmou o primeiro-ministro, em entrevista à Rádio Nacional de Espanha (RNE), citado pela Lusa.

O chefe do executivo acrescentou que Dijsselbloem “está de passagem, mas o euro é um resultado muito importante do trabalho da UE e é nisso” que a UE tem que se concentrar, “completando a União Económica e Monetária”.