Paladin estuda seis novos mercados em África e na América Latina

Carlos Mendes Gonçalves, administrador da Paladin, revela, em entrevista ao Jornal Económico, como a família Mendes Gonçalves deu a volta à empresa e à marca em poucos anos, quintuplicando o seu volume de negócios em cerca de 12 anos. As vendas para o exterior já valem 30% da faturação, mas a marca portuguesa de temperos está a conquista de novos mercados: não só a já anunciada entrada na Coreia do Sul, mas também a novidade a revelação de que o grupo está a focar-se em África e na América Latina, estando a estudar o início de atividade em países como a Etiópia, Quénia, México, Colômbia, Peru ou Equador.

A família Mendes Gonçalves é a acionista a 100% da Paladin? Desde sempre? Como foi a evolução da empresa?

A Mendes Gonçalves SA é detentora a 100% da Marca Paladin. A marca foi adquirida em 2005 pela empresa e em 2013 a Mendes Gonçalves procedeu a um rebranding completo da marca iniciando um processo de relançamento em Portugal e de internacionalização da marca.

Como tem evoluído a Paladin em termos de indicadores económico-financeiros?

A Mendes Gonçalves é uma empresa saudável, financeiramente falando, em que desde o seu relançamento todos os objetivos têm sido atingidos e superados, sendo que em relação ao ano de pré-relançamento a marca quintuplicou o seu volume de negócios. A marca passou de uma faturação de cerca de 1,4 milhões de euros antes do relançamento e irá este ano ultrapassar os sete milhões de euros.

Qual é a quota de exportação e como é que ela tem evoluído?

Internacionalizar uma marca portuguesa sempre foi uma ambição da empresa e a Paladin foi pensada para funcionar internacionalmente. Construir uma marca, principalmente nos mercados internacionais, são sempre processos que levam tempo, mas que temos vindo etapa a etapa a solidificar. A quota de exportação já deverá este ano chegar à casa dos 30%.

Quais têm sido os principais mercados de exportação da Paladin e como é que têm evoluído no portefólio de vendas da empresa?

A marca está já presente em inúmeros mercados desde o norte de África (Marrocos, Tunísia ou Senegal) ao Médio Oriente (Arábia Saudita ou Koweit) até mercados como a Índia e agora Coreia [do Sul]. Claro que, tudo isto, sem falar nos principais mercados europeus como o Reino Unido, Alemanha ou Espanha. A marca existe já em sete diferentes línguas; desde o inglês, francês até ao árabe ou o hebraico.

Quais serão as grandes apostas da Paladin em termos de exportação para o futuro, no curto e médio prazos, além da recente aposta na Coreia do Sul?

A continuação da estratégia definida, incrementando a penetração em África e começando em simultâneo a tentar abrir as portas de alguns mercados da América Latina.

Em África, a marca está a estudar mercados como Etiópia e Quénia enquanto que na América Latina já efetuou estudos de mercado em países como México e Colômbia e irá também abordar outros mercados como o Peru e Equador no sentido de encontrar a melhor porta de entrada nesta área do Mundo.

O nosso foco é procurar mercados emergentes em que as novas classes de consumidores estão mais disponíveis para a experimentação e para a forte inovação que a Paladin transporta.

Além dos molhos, existem novas fileiras de negócio em perspectiva para a Paladin? Se sim, quais, como, quando e porquê?

A marca movimenta-se em territórios de produtos ligados ao tempero – dos molhos aos vinagres, mas também a outros segmentos como por exemplo o piri-piri.

O objetivo da marca é acrescentar sabor com inovação e diferenciação ao dia-a-dia dos consumidores. É por aí que iremos continuar, entrando em novos segmentos de temperos procurando sempre ser fiéis à nossa missão de acrescentar diferenciação e novas soluções para os consumidores.

Em Portugal, no mercado em que atuam, qual é quota de mercado que detêm?

A marca está presente em tantos segmentos de mercado que não existe a possibilidade de se fazer uma quota conjunta que seja representativa, até porque, em relação a alguns dos segmentos, eles nem sequer são estudados pelas empresas que medem quotas de mercado.

Qual é a vossa experiência e sensação de lidar com grandes concorrentes internacionais como a Heinz, Hellmanns, Tabasco ou Kraft, por exemplo?

Temos muito respeito pelo que essas grandes marcas têm feito, mas acreditamos que é possível uma marca portuguesa também ter o seu sucesso nestes segmentos controlados pelas multinacionais.

Acreditamos que com a nossa estratégia baseada na reconhecida capacidade de inovação e de flexibilidade da Mendes Gonçalves conseguiremos que a Paladin também tenha o seu espaço nos mercados nacional e internacional.

Quais são os grandes concorrentes da Paladin no setor a nível nacional?

São exatamente as empresas acima mencionadas

Quantos empregados funcionam na Paladin, em Portugal e no estrangeiro?

A Mendes Gonçalves SA tem em Portugal cerca de 220 colaboradores e na fábrica de vinagres em Angola cerca de mais 30.