Palácio de Mafra candidato a Património Mundial da UNESCO

Mafra entrou hoje o dossiê com a candidatura de Mafra a património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), divulgou a Lusa.

A Câmara Municipal considerou que “correspondeu a uma etapa histórica neste complexo e exigente processo, que permitirá a tomada de decisão da UNESCO”, afirmou em comunicado a autarquia.

A organização da candidatura foi efetuada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com a colaboração do Palácio Nacional, Escola das Armas, Tapada Nacional e paróquia de Mafra.