Países do sul da Europa reunidos hoje em Lisboa

Lisboa recebe hoje a segunda cimeira de países do sul da Europa, pela primeira vez com os 7 países presentes. Para além do primeiro-ministro António Costa e do Presidente do governo de Madrid Mariano Rajoy estão presentes os chefes de Estado ou de governo da França, Malta, Chipre, Grécia e Itália.

Um encontro que começou esta manhã no Centro Cultural de Belém com três temas principais: o crescimento económico, o investimento e a convergência.

Num painel para convergir posições e refletir sobre os desafios que enfrenta a União Europeia com o Brexit e a nova administração norte americana, a conclusão da União Bancária e a crise migratória.