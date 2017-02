Países do Mediterrâneo alinhados na defesa da porta sul da Europa

Numa altura em que é precisamente pelo sul que a Europa tem sido fustigada pela entrada de refugiados vindos de África e do Médio Oriente, a segurança do continente passa também pelo sul. O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, anfitrião da reunião dos quatro ministros seus homólogos (Maria Cospedal, de Espanha; Roberta Pinotti, de Itália e Jean-Yves Le Drian, de França), que aconteceu no Porto, afirmou no final do encontro que os países presentes estão alinhados na defesa do território – sabendo, apesar disso, que essa defesa não se esgota na NATO.

É nesse quadro, disse ainda que Portugal, Espanha, Itália e França estão empenhadas em, unidos, criar condições para que a fronteira sul da Europa se mantenha como uma porta segura. Em causa está o Mediterrâneo, como salientou a ministra espanhola da Defesa, e “estamos num momento político em que podemos aportar à NATO contributos valiosos” na defesa de interesses comuns.

Os quatro países querem que a NATO contribua par aumentar a segurança na ‘porta’ mediterrânica, no quadro de uma intensidade de uso que não se verificava há muitas décadas, mas que tem feito com que a percepção da insegurança tenha vindo a crescer na Europa.