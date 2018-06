Pais vão receber vouchers para livros através de plataforma criada pelo Ministério da Educação

Os pais de cada aluno do 1º e 2º ciclos das escolas públicas vão receber um voucher para poderem levantar os manuais nas papelarias. De acordo com o “Jornal de Notícias” (JN), os encarregados de educação vão ter de descarregar esses vouchers através de uma plataforma eletrónica criada pelo Ministério da Educação, que estará em funcionamento a partir do mês de agosto.

As papelarias também vão ter de fazer esse registo eletrónico caso pretendam vender os livros do 1º e 2º ciclo pagos pelo Governo, através desse meio. Ao JN, o Ministério da Educação afirmou que em julho “haverá sessões de esclarecimento onde se explicarão todos os necessários procedimentos e a metodologia associada a este processo”.

O Ministério da Educação, prevê um investimento de 35 milhões de euros com a compra de manuais escolares para serem disponibilizados aos alunos do 1º e 2º ciclo, durante o ano letivo de 2018/2019.