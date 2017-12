Pais e irmão de Miguel Frasquilho terão recebido 54 mil euros do saco azul do GES

A mãe, o pai e um irmão do atual chairman da TAP Air Portugal, Miguel Frasquilho, terão recebido 54 mil euros do saco azul do Grupo Espírito Santo (GES), revela o “Expresso” na edição deste sábado.

De acordo com o semanário, a Espírito Santo Enterprises, empresa considerada o “saco azul” do GES, fez seis transferências para a família do ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças entre 2009 e 2011, a partir de uma conta no Banque Privée Espírito Santo, na Suíça.

A mãe do ex-governante, Maria Susete, recebeu 8,5 mil euros em 2011, o pai, Fernando Frasquilho, auferiu de 18,5 mil euros, entre 2009 2010, e o irmão Filipe arrecadou 27,5 mil, entre 2009 e 2011. A mesma publicação sublinha que o nome de Miguel Frasquilho, que foi diretor da Espírito Santo Research, não consta da lista de destinatários da conta suíça da offshore.