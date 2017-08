País Basco testa alternativa catalã

Várias forças sociais e políticas – e até mesmo sindicais – do País Basco querem uma alteração profunda da forma de governação da autonomia, no sentido de acrescentar mais peso aos independentistas, na tentativa de imitar a agenda unilateralmente tomada pela Generalitat da Catalunha – que quer assumir a sua condição de Nação.

Os independentistas bascos estão a aumentar a contestação ao Partido Nacionalista Basco (PNV), no poder, acusando-o de ter uma agenda neoliberal em termos económicos e de estar sempre pronto para pactuar com as propostas emanadas de Madrid.

A contestação está a agregar-se em torno do sindicato ELA-STV, com mais de 100 mil membros, e que tanto o PNV como o Partido Socialista Basco consideram ser um agitador: “são a vanguarda do nacionalismo radical”, disse esta semana o porta-voz socialista no parlamento basco, José Antonio Pastor, para comentar as pretensões do sindicato.