Pai das baterias de lítio vem ao Porto falar do futuro

Helena Braga, investigadora da Faculdade de Engenharia da U.Porto (FEUP) poderá ficar na história e mudar a forma como armazenamos energia. Isto porque está a desenvolver uma bateria sólida, menos poluente, mais leve e capaz de multiplicar a capacidade das tradicionais baterias de lítio.

No próximo dia 3 de abril, às 10h30, a investigadora vai estar no centro das atenções numa palestra que vai ter também John Goodenough, o pai das baterias de lítio, pela primeira vez no Porto. O debate subordinado ao tema Baterias do futuro insere-se no Ciclo de Palestras “A Voz da Indústria”.

A investigação de Helena Braga, já alvo de várias patentes, começou há 10 anos na Faculdade de Engenharia da U.Porto. A importância do tema e sobretudo os avanços que a investigadora alcançou e que podem vir a revolucionar todo o setor energético chamaram a atenção de John Goodenough, o criador das baterias de lítio tradicionais, que a convidou a trabalhar na Universidade do Texas, nos EUA, juntamente com a sua equipa.