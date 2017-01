Pagar um seguro: ser um mecenas sem saber

Na apólice as chamadas cargas parafiscais, ou sejam, as contribuições que cada tomador do seguros (cliente) faz para entidades que prestam serviços públicos, caso do INEM, da Proteção Civil e de Fundos de Garantia como os que cobrem o ramo automóvel e o de Acidentes de Trabalho, e ainda ao que pagam em termos de selo da apólice significa 13% do valor final do seguro.

Mas vamos aos números brutos com dados estimados relativos a 2016 e que foram obtidos junto das várias seguradoras e de outras entidades ligadas à indústria. Os dados oficiais mais recentes são de 2015 e os valores que apresentamos de 2016 são estimativas da nossa responsabilidade.

A produção global de seguros segundo a Autoridade de supervisão atingiu em 2016 (estimado) os 10.839 milhões de euros, considerando que 6.648 milhões de euros respeitam ao ramo vida (caiu 23,3%) e 4.190 milhões de euros ao ramo não vida (cresceu 4,9%), ou seja, aos contratos de seguros onde se incluem as aplicações financeiras. Os dados estimados para 2016 relativamente às cargas parafiscais e que estão nas apólices revelam que os clientes de seguros (tomadores) pagaram cerca de 220 milhões de euros para o Fundo de Garantia Automóvel, para o Fundo de Acidentes de Trabalho, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil e para o Instituto Nacional de Emergência Médica. A cargo das seguradoras e que, claro, terão de repercutir no cliente final, há também uma carga parafiscal relacionada com o Fundo de Acidentes de Trabalho.