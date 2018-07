Pagamentos no centro da transformação digital

Está em curso uma verdadeira transformação na área de pagamentos a nível global, cujo fim último é a melhoria da experiência do consumidor. Óscar Martinez, responsável de vendas Ibérico da Ingenico ePayments, aponta as linhas mestras desta nova realidade: Para o eBusiness e para a indústria de pagamentos os maiores desafios giram em torno de dois eixos que convergem no utilizador final: proteger ao máximo os direitos dos consumidores e melhorar a experiência de compra desse mesmo consumidor. Pode dizer-se que nunca, como hoje, o consumidor foi tão poderoso.

A nova Diretiva Europeia de Serviços de Pagamentos (PSD2, na sigla em inglês), que entrou vigor no início do ano e que deveria ter sido transposta até 13 de janeiro de 2018, tem como objetivo contribuir para a criação de um mercado único de serviços de pagamentos no espaço europeu, aumentando à vez a segurança dos pagamentos na Internet. A transposição da Diretiva foi aprovada na generalidade na Assembleia da República a 3 de maio e está atualmente em fase de discussão na especialidade.

A Diretiva, é um pilar fundamental desta realidade em construção, que fará dos pagamentos, como os vemos hoje, quase que uma miragem. Gustavo Mora Anades usa mesmo a expressão “invisível” para os definir. A opinião da maioria dos especialistas sobre o futuro dos pagamentos aponta para o processo de “pagamento invisível”, em que a interação humana com o processo de pagamento é reduzida ao mínimo para uma melhor experiência do utilizador”, justifica o diretor de marketing estratégico da empresa de segurança S21sec.