Padaria de Santa Cruz celebra 12º aniversário com bolo de 120 metros

A empresa Doce Satisfação vai assinalar o seu 12º aniversário com um bolo com 120 metros de comprimento.

A Doce Satisfação fez 10 metros de bolo, para assinalar cada ano de existência da empresa. Na celebração do 12º aniversário a empresa vai apresentar um programa que inclui música e dança, junto à promenade de Santa Cruz, a partir das 15h00.

O proprietário da empresa, António Jardim, mostra-se satisfeito com o elenco de luxo reunido para celebrar o aniversário do estabelecimento. “Tenho de agradecer a colaboração de todos, da minha equipa e de todos os que têm colaborado para que este aniversário seja um momento de festa para todos, em especial para o concelho de Santa Cruz. Compareçam, vai valer a pena”, destacou.

A festa começa às 15h00 com a Banda Municipal de Santa Cruz sendo que o partir do bolo inicia-se às 16h00. A partir das 16h15 realiza-se um espetáculo de dança com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

A partir das 17h20 existem espectáculos de canto.