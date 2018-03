Pactos de regime: PS e PSD não se entendem desde 2006

Logo após ter assumido a presidência do PSD, Rui Rio abriu linhas de diálogo com o Governo do PS visando o estabelecimento de pactos de regime. Na semana passada, o novo líder da oposição (na difícil situação de não ter assento parlamentar) reuniu com o primeiro-ministro António Costa, no Palácio de São Bento, e deu início a um processo de negociações em torno de duas matérias consideradas prioritárias: os fundos comunitários e a descentralização.

Mas a procura de consensos entre o PSD e o PS não vai cingir-se a essas duas matérias. O setor das infraestruturas, com enfoque na construção de um novo aeroporto em Lisboa, também deverá ser abordado em futuras negociações. Aliás, o primeiro-ministro já apontou nesse sentido, anteontem, ao defender que “quando queremos planear infraestruturas é desejável haver um acordo político alargado porque as decisões precisam de ter continuidade”. Mais, afirmou que “estamos a tomar decisões já não para os nossos filhos ou os nossos netos, mas para aqueles que daqui a 100 anos vão utilizar as infraestruturas”. Daí a necessidade de acordos que vigorem além de uma legislatura, resultando de consensos entre os dois maiores partidos que têm governado alternadamente.

