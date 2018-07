Pacheco Pereira: é nas redes sociais e na internet que se “destroem as hierarquias do saber”

“Não sinto nostalgia pelo mundo anterior à tecnologia e não tenho nenhuma consideração sobre o futuro”. Foi assim que José Pacheco Pereira, orador convidado da mais recente palestra promovida pela Sociedade Portuguesa de Autores e que se realizou na quinta-feira, dia 5 de julho, começou a sua intervenção.

A palestra, incluída no ciclo ‘As palavras e os actos’, no qual o Jornal Económico é media partner, dedicou-se uma vez mais à reflexão sobre a cultura, a política, a tecnologia e o futuro. Os devices e a forma como a sociedade civil os utiliza, com os impactos societários que acarreta, passando pelas plataformas digitais que os suportam enquanto interface, foram os temas centrais da reflexão do intelectual nascido no Porto em 1949.

A internet e as redes sociais: onde o ser humano se perde e fala sem saber