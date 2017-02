Pablo Forero: quem é o novo CEO do BPI?

É espanhol, mas fez questão de responder às perguntas dos jornalistas em português, desempenhava o cargo de diretor-geral do CaixaBank desde 2009 e tem uma ampla experiência internacional. Pablo Forero é o novo CEO do BPI, substituindo assim Fernando Ulrich depois de uma oferta pública de aquisição (OPA) e de o banco espanhol ter passado a controlar 84,5% do português.

A era Ulrich chegou ao fim. Depois de 13 anos na liderança do BPI, o banqueiro dá agora lugar a Pablo Forero. Na primeira aparição pública, o novo CEO afirmou que já estava a aprender português e explicou quer quer manter o foco comercial das equipas do BPI e criar uma relação mais próxima com os clientes.

“É uma pessoa com uma vasta e bem-sucedida [carreira] e com experiência internacional”, explicou ontem o presidente-executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortazar, sobre Pablo Forero. Formado em Economia na Universidade Autónoma em Madrid e especializado em Macroeconomia, o gestor esteve 11 anos na sociedade JP Morgan Asset Management, em Londres, e outros seis na consultora Arthur Andresen.