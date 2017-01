OutSystems ultrapassa 100 milhões de dólares em vendas em 2016

A OutSystems, empresa líder no desenvolvimento e oferta de plataformas low-code que permitem um rápido desenvolvimento de aplicações empresariais, acaba de anunciar que 2016 foi um ano de crescimento excecional em todos os mercados onde opera.

Superou a barreira dos 100 milhões de dólares (93 milhões de euros) em vendas, registou um crescimento de 50%, ano após ano, das suas receitas de software, adicionou 178 novos clientes, de 43 países, ao seu portfólio, tendo aumentado o seu alcance global em 30%, triplicou o total de parceiros na Europa e Ásia, acrescentou 40 mil novos developers à sua comunidade e contratou mais de 200 colaboradores, para as áreas de vendas, marketing e gestão de parceiros.

O crescimento global derivou do aumento da procura, por parte das empresas, de novas formas mais rápidas e eficientes de desenvolver as suas aplicações. De acordo com Paulo Rosado, CEO da empresa “o crescimento registado em 2016 reflete a procura crescente por aplicações móveis, o reconhecimento crescente da indústria e a inovação de produto em que apostamos”.

Contudo, a OutSystems registou este crescimento exponencial, não apenas nos números, mas também no reconhecimento do trabalho a ser desenvolvido, como o prémio de ‘Inovação Financeira para o Consumidor’ e o reconhecimento pela revista Outlook da APAC CIO como um dos 10 fornecedores de soluções tecnológicas financeiras mais promissores. Também, em outubro passado, lançou o OutSystems 10, a primeira plataforma de desenvolvimento de aplicações low-code com capacidades avançadas para aplicações móveis empresariais.

“Nos dias de hoje, a transformação digital é, simultaneamente, uma das maiores oportunidades e desafios das empresas. Estas estão sob uma pressão tremenda para desenvolverem as suas aplicações mais rapidamente e com menos recursos do que no passado. A OutSystems consegue tirar partido desta necessidade ao oferecer uma plataforma que permite entregar aplicações móveis e web de forma rápida e eficaz”, afirma o CEO.