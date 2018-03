OTRV: vale a pena emprestar dinheiro ao Estado?

A melhoria do rating da República e a redução do prémio de risco com a consequente subida da cotação das Obrigações do Tesouro tornou-as pouco interessantes para os investidores do retalho.

O retorno (yield) das títulos do Tesouro com maturidades a vencer até 15 de junho de 2020 é mesmo negativo. As yields, que medem a remuneração que se consegue extrair de uma obrigação considerando o preço de compra ajustado do cupão recebido e do reembolso do capital a 100%, se outro não estiver convencionado, até 2020 são negativas”, explica ao Jornal Económico João Queiroz, Head of Online Banking, do Banco Carregosa.

A questão é quando as yields (juros) são negativas cupão tem de ter um preço acima de 100 e na maturidade só recebe 100. O que é que isto significa? Que o montante que os investidores entregam ao Tesouro público é superior àquele que este irá devolver-lhes na data de reembolso, ou seja, o dia em que o capital é devolvido a quem comprou a obrigação.

As taxas de juros são negativas nas oito emissões que vencem entre 18 de maio deste ano até 15 de junho de 2020. Entre -0,08% e -0,46% é quanto vai obter se adquirir estes títulos à cotação atual e os mantiver até ao vencimento. Se vender antes do fim do prazo, pode perder dinheiro, já que a venda fica sujeita à cotação do título nessa data.

Investir na dívida soberana a curto prazo, nos Bilhetes do Tesouro, que têm cupão zero, não compensa o investimento, pois a yield é negativa.

Nas três emissões que vencem prontamente em 2018, 2019 e 2020, as taxas de juros também são negativas. Há uma a vencer em 15 de junho de 2018, que cota nesta altura a 101,24% tem uma taxa de cupão de 4,450% e transaciona no mercado a -0,12%.

Outra vence em 14 de junho de 2019, que cota nesta altura a 106,38%, tem uma taxa de cupão de 4,750% e transaciona no mercado a -0,27% e outra a vencer em 15 de junho de 2020 que cota a 111,17%, tem uma taxa de cupão de 4,80% e tem uma taxa de juro (yield) de -0,08%.

Nos títulos com maturidade a vencer a partir de 2021, o rendimento é positivo. Mas nas emissões que vencem entre 2021 e 2024 o retorno do investimento total é inferior a 1%. Vai desde 0,09% (na dívida com vencimento a 15 de abril de 2021); 0,49% (na dívida com vencimento a 17 de outubro de 2022); 0,80% (na dívida com vencimento a 25 de outubro de 2023) e 0,94% (na dívida com vencimento a 15 de fevereiro de 2024).

Nas emissões mais longas o retorno é maior e vai desde 1,37% a 2,85%, isto nas maturidades entre 15 de outubro de 2025 e 15 de fevereiro de 2045.

As Obrigações do Tesouro são uma forma de diversificação dos investimentos, usufruindo da garantia do Estado e representam mesmo mais de metade da dívida pública nacional: 49% está em Obrigações do Tesouro (OT) e 2,9% em Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), segundo dados da DECO/Proteste.