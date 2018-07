OTRV: Produto de investimento do Estado é cada vez menos vantajoso

O Estado lança, esta quarta-feira, uma nova oferta de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), ou seja, produtos de investimento direcionados para o pequenos aforradores e que visam estimular a poupança e investimento entre os portugueses. No entanto, os juros são cada vez menos atrativos e as comissões bancárias pesadas.

“Não recomendamos”, afirmou o economista da Deco Proteste Investe, António Ribeiro, ao Jornal Económico. É a sétima ronda de OTRV e a segunda que a Deco desaconselha já que os juros têm vindo a cair a cada nova emissão.

A subscrição das OTRV com maturidade a 23 de julho de 2025 está aberta desde as 8h30 de 4 de julho e dura até às 15 horas de 17 de julho. O juro semestral corresponde à taxa Euribor a seis meses, à qual acresce 1%. Retirando o valor pago em impostos, apenas garante um rendimento líquido de 0,7%, de acordo com os cálculos da associação, que não incluem as comissões bancárias.