OTRV: Montepio não vai cobrar comissões nas novas Obrigações do Estado

O Estado lançou esta quarta-feira uma nova ronda de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), com uma taxa mais baixa que em anteriores emissões. Com o pagamento de comissões, o rendimento dos investidores fica ainda mais penalizado, o que levou a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) a decidir oferecer a comissão de subscrição.

Quem subscrever OTRV julho 2025 na CEMG, tanto nos balcões como no homebanking, fica isento da comissão de subscrição, que é de 0,25% sobre o montante colocado por investidor.

Assim, para um investimento de cinco mil euros em OTRV, a isenção desta comissão representa uma redução de custos de 13 euros. Já numa operação de 10 mil euros, a poupança é de 26 euros e para 50 mil euros de 130 euros.