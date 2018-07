Otimismo reina em Wall Street: principais índices abrem a valorizar

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta terça-feira, 2 de julho, a valorizar, em véspera do encerramento de Wall Street para a celebração do Dia da Independência, feriado nacional nos Estados Unidos da América. Na verdade, mesmo hoje as praças de Nova Iorque vão encerrar mais cedo do que o normal, às 18:00 (hora de Lisboa).

Assim, o Dow Jones iniciou a sessão a valorizar 0,15% para 24.307,18 pontos; o S&P 500 subia 0,31% para 2.726,71 pontos e o Nasdaq era o que mais confiança dos investidores agregava, com uma subida de 0,81% para 7.097,82 pontos.

“Wall Street arranca em alta, numa tarde em que os preços do petróleo atingem o valor mais elevado desde novembro de 2014, o que impulsiona as empresas ligadas ao ‘ouro negro’, mas penaliza as transportadoras aéreas, setor que o Deutsche Bank acabou por rever em baixa”, explica Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium Investment Banking. O analista de mercados salienta ainda que o facto de as bolsas do ‘Velho Continente’ continuarem em alta “perante o aliviar dos receios políticos na Alemanha”.