Óscares: As empresas portuguesas que conquistaram Hollywood

A relação entre Hollywood e a cortiça é antiga. Há muito que este material nobre ganhou estatuto nos estúdios de cinema mais célebres do planeta: precisam de materiais maleáveis e facilmente utilizáveis, além das preocupações ambientais.

A Corticeira Amorim, líder do setor, é uma das empresas portuguesas que já representou o país na cerimónia. “A presença de aplicações em grandes produções do cinema norte-americano é um fator de prestigio dada a sua presença em filmes com nomes como Sigourney Weaver, Sean Penn, Scarlett Johansson ou Tom Cruise. A cortiça é usada como fator de segurança e consegue fazê-lo com um impacto visual enorme como é requerido em produções como “Missão Impossível”, “Transformers” ou “Ghostbusters”, tudo através de um produto 100% natural e 100% renovável características que, mesmo no cinema, são cada vez mais apreciadas. Em termos técnicos, a leveza e a suavidade do material assumem neste caso grande importância”, explica Carlos de Jesus, diretor do departamento de marketing e comunicação da empresa.

A utilização de cortiça no cinema não se limita no entanto, a efeitos especiais. No filme “Hunger Games II”, Johanna Mason veste um arrojado vestido de cortiça num guarda roupa que foi em grande parte da responsabilidade de Alexander McQueen.