Óscares: a vitória de “A Forma da Água” numa noite marcada pela sensação de mudança

O filme do cineasta mexicano partiu como favorito aos prémios da academia de Hollywood, com um total de 13 nomeações, e venceu em quatro, incluindo as categorias mais importantes de melhor filme e melhor realização.

epa06581435 Guillermo del Toro, winner of the Best Director Award for 'The Shape of Water' and the Best Picture for 'The Shape of Water' poses in the press room during the 90th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Hollywood, California, USA, 04 March 2018. The Oscars are presented for outstanding individual or collective efforts in 24 categories in filmmaking. EPA/PAUL BUCK