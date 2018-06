Os sinais preocupantes das mudanças em Itália e Espanha

O governo socialista tem beneficiado, desde que tomou posse, de uma conjuntura internacional favorável. Os preços do petróleo em baixa no mercado internacional, a derrota de tensões populistas em países de referência na UE e o Banco Central Europeu prosseguindo a política de ´quantitative easing´ com a compra de generosas fatias da dívida portuguesa, permitiram a António Costa viver dois anos e meio de relativa estabilidade, governando em condições francamente mais favoráveis do que o seu antecessor.

O panorama parece, porém, estar em vias de se alterar. O BCE não tardará a pôr fim aos estímulos artificiais às economias que teimam em divergir da média europeia e avizinham-se tempos turbulentos na terceira e quarta economias da zona euro. Desde logo em Itália, onde acaba de tomar posse uma inédita coligação entre os populistas do Cinco Estrelas e os extremistas xenófobos da Liga – forças políticas que têm como inquietante denominador comum o combate às instituições europeias e à moeda única. Mas, também em Espanha, onde acaba de cair o executivo conservador de Mariano Rajoy, que cedeu o lugar ao socialista Pedro Sánchez, com a maioria política mais frágil de sempre na Câmara dos Deputados. Isto ameaça trazer mais instabilidade, num cenário já perturbado pelos impulsos independentistas da Catalunha.

Não esqueçamos que Espanha é o nosso maior parceiro comercial e qualquer perturbação adicional no país vizinho pode ter efeitos negativos deste lado da fronteira.